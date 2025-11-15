Midye ve kumpir faciasında yeni detay: Otelde 4 gün önce ilaçlama yapılmış

İstanbul Ortaköy'de yaşanan mide ve kumpir faciasından yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Böcek ailesinden 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, Baba Servet Böcek’in tedavisinin devam ettiği ve sabah saatlerinde otelde kalan 2 turistin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından Polis, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve İl Turizm Müdürlüğü ekipleri otele gelerek incelemelerde bulundu.

Otelde 11 Kasım günü saat 17.00 sıralarında ilaçlama yapıldığını tespit etti. AFAD ekipleri tarafından yapılan ölçümlerde ise olumsuzluğa rastlanmadığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri otelde kalan 15 şahsa yapılan muayenede bir herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

KALDIKLARI ODALARDAKİ EŞYALAR İNCELEMEYE ALINDI

‘Gıda zehirlenmesi’ ile hayatını kaybeden 2’si çocuk 3 kişi ve hastanede tedavileri devam eden Servet Böcek, İtalyan ve Faslı turistlerin kaldıkları odalardaki eşyalar ekipler tarafından alınarak incelemeye götürüldü.

7 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Otelde kalanların ilaçlama yapıldığı gün otelin yakınında bulunan bir kafeye giderek kola, fanta ve çay içtikleri belirlenirken, yapılan incelemeler sonrası kafe sahibi F.M.O gözaltına alındı. İncelemelerin devamında otel sahibi H.O., ilaçlama şirketi çalışanı 2 kişi S.K., ve D.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili ise gözaltında olanların sayısı 7’e yükseldi. Gözaltında bulunan 7 şüpheli şahısın emniyetteki işlemleri devam ediyor.