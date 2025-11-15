Menü Kapat
13°
Midye ve kumpir faciasında yeni detay: Otelde 4 gün önce ilaçlama yapılmış

İstanbul’da kumpir ve midyeden 3 kişinin öldüğü olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Otel’de 4 gün önce ilaçlama yapıldığı ortaya çıktı.

'de yaşanan mide ve kumpir faciasından yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. ailesinden 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, Baba Servet Böcek’in tedavisinin devam ettiği ve sabah saatlerinde otelde kalan 2 turistin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından Polis, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve İl Turizm Müdürlüğü ekipleri otele gelerek incelemelerde bulundu.

Midye ve kumpir faciasında yeni detay: Otelde 4 gün önce ilaçlama yapılmış

Otelde 11 Kasım günü saat 17.00 sıralarında yapıldığını tespit etti. AFAD ekipleri tarafından yapılan ölçümlerde ise olumsuzluğa rastlanmadığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri otelde kalan 15 şahsa yapılan muayenede bir herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

KALDIKLARI ODALARDAKİ EŞYALAR İNCELEMEYE ALINDI

’ ile hayatını kaybeden 2’si çocuk 3 kişi ve hastanede tedavileri devam eden Servet Böcek, İtalyan ve Faslı turistlerin kaldıkları odalardaki eşyalar ekipler tarafından alınarak incelemeye götürüldü.

Midye ve kumpir faciasında yeni detay: Otelde 4 gün önce ilaçlama yapılmış

7 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Otelde kalanların ilaçlama yapıldığı gün otelin yakınında bulunan bir kafeye giderek kola, fanta ve çay içtikleri belirlenirken, yapılan incelemeler sonrası kafe sahibi F.M.O gözaltına alındı. İncelemelerin devamında sahibi H.O., ilaçlama şirketi çalışanı 2 kişi S.K., ve D.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili ise gözaltında olanların sayısı 7’e yükseldi. Gözaltında bulunan 7 şüpheli şahısın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
#istanbul
#otel
#gıda zehirlenmesi
#ortaköy
#ilaçlama
#böcek
#Mide Zehirlenmesi
#Gündem
