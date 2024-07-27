Milas'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

27 Temmuz 2024 10:34 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 10:49

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akgedik Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçaklar ekiplere havadan destek verdi.

Yangını söndürme çalışmaları hızla devam ederken, bölgedeki ekipler alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.