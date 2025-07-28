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 | Ömer Faruk Dogan

Millet siyaset yüzünden birbirini kırınca çay ocağının sahibi ilginç bir çözüm buldu

Osmaniye'de çay ocağı işletmecisi Halit Şahin, siyasi tartışmalara son vermek için sıra dışı bir karar aldı. Müşterilerin siyaset yüzünden birbirini kırdığını ifade eden Şahin, bu durumu bitirmek amacıyla ilginç bir çözüm buldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 11:19

'nin İstiklal Mahallesi'nde tam 33 yıldır çay ocağı işleten Halit Şahin, müşterilerine huzurlu bir ortam sunmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Siyasetin insanları kutuplaştırdığını belirten Şahin, iş yerinde siyaset konuşulmasını yasakladı.

DUVARA UYARI PANKARTLARI ASTI

Çay ocağının camına ve duvarlarına "Burada siyaset konuşmak yasaktır" yazılı uyarılar asan, siyasi tartışmaların medeni bir şekilde gerçekleşmediğini belirtti ve "Birbirlerini üzeceklerine böyle bir yazı yazdırdım" dedi. Çay ocağının camındaki yazı, vatandaşların da ilgisini çekerken, bazı müşteriler bu uygulamaya destek oluyor, bazı vatandaşlar ise her yerde yapacaklarını söyledi.

Millet siyaset yüzünden birbirini kırınca çay ocağının sahibi ilginç bir çözüm buldu

"İNSANLAR KIRILMASIN DİYE..."

"İş yerimde siyaset konuşulmaya başladığı zaman insanlar birbirini kırıyordu ben de insanlar kırılmasın diye böyle bir yazı astım" diyen iş yeri sahibi Halit Karataş şöyle konuştu:

"33 yıldır çay ocağında esnafım, 15 yıldır da burayı çalıştırıyorum. Burada siyasete girildiği zaman birbirlerini üzüyorlar. Baktım olmuyor ben de böyle bir yazı yazdırdım. Aynı memleketin çocuğuyuz, aynı bayrağın altındayız ama a parti b parti olunca sempati oluyor onun için de birbirlerini kırıyorlar ben de bu şekilde bu yazıyı yazdırdım. Ben istemiyorum siyaset. Vatandaşlar gayet de olumlu karşılıyor niye yazdırdın diyorlar ben de diyorum birbirinizi kırıyorsunuz. Abi kardeşiz, emmi dayı yeğeniz ama siyasete girdiğiniz zaman birbirinizi tanımıyor, kırıyorsunuz. Medeni bir şekilde bir siyasi olmuyor. Olmayınca da birbirlerini üzeceklerine böyle bir yazı yazdırdım."

Millet siyaset yüzünden birbirini kırınca çay ocağının sahibi ilginç bir çözüm buldu

"GÜRÜLTÜDEN KAVGADAN DURAMIYORDUK"

Çay ocağının yakınında esnaflık yaptığını siyaset konuşulduğunda yüksek ses olduğunu söyleyen Mehmet Köse ise, "Esnaf olarak gürültüden kavgadan duramıyorduk. Esnaf arkadaşımız böyle bir yazı yazdı çok da faydalı bir yazı oldu. En azından içeride kırıcı bir siyaset konuşulmuyor çok da güzel oldu" diye konuştu.

Millet siyaset yüzünden birbirini kırınca çay ocağının sahibi ilginç bir çözüm buldu

Siyaset konuşmayı sevdiğini söyleyen İbrahim Vayıs ise, "Vallahi istediği kadar yazsın istediği kadar kural koysun ben siyaseti burada da çalarım Türkiye Cumhuriyeti'nin her tarafında yaparım, dağda da çalarım beldede de çalarım. Siyaset benim işim zaten" dedi.

Millet siyaset yüzünden birbirini kırınca çay ocağının sahibi ilginç bir çözüm buldu
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