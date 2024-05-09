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Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
09 May 2024 10:26 - Güncelleme : 09 May 2024 10:29
Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı&#039;ndan nefes kesen görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatından nefes kesen görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17 Mayıs 2024'e kadar sürecek Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na ilişkin görüntülere yer verildi.

Kaynak: Tgrthaber.com
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