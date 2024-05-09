Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan nefes kesen görüntüler
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
09 May 2024 10:26 - Güncelleme : 09 May 2024 10:29
Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatından nefes kesen görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17 Mayıs 2024'e kadar sürecek Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na ilişkin görüntülere yer verildi.
Kaynak: Tgrthaber.com