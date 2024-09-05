Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte çirkin saldırı! O maganda tutuklandı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Eylül 2024 13:09 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 13:25

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Trabzon'da trafikte seyir halindeyken bir magandanın saldırısına uğradı. Yol verme tartışmasında Sürmeli'nin aracının önüne kıran Sedat Karatay adlı maganda, milli sporcuya tokat attı. Kısa süre sonra yakalanan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin birçok suç kaydının olduğu da ortaya çıktı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye skandal bir saldırı gerçekleşti. 26 yaşındaki Sürmeneli, Trabzon İskenderpaşa mevkisinde trafikte seyrederken dehşeti yaşadı. 46 yaşındaki Sedat Karatay, isimli kamyonet sürücüsü, milli boksörü sollamak istedi. ÖNÜNE KIRDI, TOKAT ATTI Yoğun yağış nedeniyle su birikintilerinin de olduğu yolda Sürmeneli'nin ağır ilerlemesi nedeniyle S.K., 'yol verme' tartışması nedeniyle boksörün aracının önüne kırdı. Duran aracından inen maganda, Sürmeneli'ye bu sırada tokat attı. Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, kamyonetiyle daha sonra bölgeden uzaklaştı. SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI Sürmeneli'nin ihbari üzerine harekete geçen polis ekipleri söz konusu şahsı Pelitli mahallesinde yakalayarak gözaltına alırken, hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli şahsın ruhsatsız silahına da el konuldu. S.K., polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği Trabzon Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlgili Haberler Son dakika | Metroda saç tokası satan çocuğu darp etmişti! O maganda gözaltına alındı Son dakika | Savcı Necip Cem İşçimen'i darp eden maganda gözaltına alındı Savcı Necip Cem İşçimen'i darp eden magandanın ifadesi ortaya çıktı