Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte çirkin saldırı! O maganda tutuklandı
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Trabzon'da trafikte seyir halindeyken bir magandanın saldırısına uğradı. Yol verme tartışmasında Sürmeli'nin aracının önüne kıran Sedat Karatay adlı maganda, milli sporcuya tokat attı. Kısa süre sonra yakalanan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin birçok suç kaydının olduğu da ortaya çıktı
Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye skandal bir saldırı gerçekleşti. 26 yaşındaki Sürmeneli, Trabzon İskenderpaşa mevkisinde trafikte seyrederken dehşeti yaşadı. 46 yaşındaki Sedat Karatay, isimli kamyonet sürücüsü, milli boksörü sollamak istedi.
ÖNÜNE KIRDI, TOKAT ATTI
Yoğun yağış nedeniyle su birikintilerinin de olduğu yolda Sürmeneli'nin ağır ilerlemesi nedeniyle S.K., 'yol verme' tartışması nedeniyle boksörün aracının önüne kırdı. Duran aracından inen maganda, Sürmeneli'ye bu sırada tokat attı. Milli boksöre küfrettiği de öne sürülen şüpheli, kamyonetiyle daha sonra bölgeden uzaklaştı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Sürmeneli'nin ihbari üzerine harekete geçen polis ekipleri söz konusu şahsı Pelitli mahallesinde yakalayarak gözaltına alırken, hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli şahsın ruhsatsız silahına da el konuldu.
S.K., polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği Trabzon Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.