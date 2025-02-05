Milli boksörün öldüresiye dövdüğü çalışan dehşeti anlattı! 'Yüzümü hissetmiyorum'

05 Şubat 2025 09:39 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:39

İstanbul Zeytinburnu'nda eski Dünya Kick Boks Şampiyonu Yavuz Özden camide temizlik görevlisi olarak çalışan Osman Amaç'ı öldüresiye darp etti. Kısmi yüz felci geçiren Amaç, yaşadığı dehşeti anlattı.

Zeytinburnu’nda Yenidoğan Mahallesi’ndeki bir camiye giden Dünya Kick Boks Şampiyonu olan Yavuz Özden adeta dehşet saçtı. Camide engelli tuvaletinin kapısını tekmeleyerek kontrol eden Özden, Osman Amaç tarafından uyarıldı. Uyarının üzerine iki taraf arasında tartışma çıktı. Duramam sinirlenen Özden, Osman Amaç'a saldırdı. Amaç kendisini ayakkabı çekeceği ile savunmaya çalıştı ancak Özden, caminin içerisine soktuğu Amaç’ı yere yatırıp darbetmeye devam etti. Camidekiler araya girerek tarafları ayırdı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"BU ARKADAŞI DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM"

Saldırıya uğradığı anları anlatan Osman Amaç, "O gün Çarşamba günüydü akşam namazına 20 dakika vardı. Bu arkadaşı daha önce hiç görmedim. Bizim caminin lavabo kısımları arızalı olduğu için ben aşağıda temizlik yapıyordum. Ben temizlik yaparken aşağı bir dayı indi. Bir arkadaşın engelli WC kapısını iteklediğini söyledi. Ben de temizliği bırakıp yukarı çıktım. Yukarı çıktığımda o beni ben de arkadaşı gördüm. Kendisine bu şekilde yapılmayacağını söyledim. O da 'sen haklısın ama ben yapıyordum' dedi. Ben de şaşırdım hem mütevazi hem de bu şekilde davranıyor. Sonra yanından ayrılmam gerektiğini söyledim. Bana WC aparatının kırık olduğunu, peçeteliğin kırık olduğunu, istediği peçetenin olmadığını söyledi. Ben de bunların benim problemim olmadığını, belediyeyi arayıp söylemesini istedim" dedi.

"YÜZÜMÜN SOL TARAFINI HİSSETMİYORUM"

Yüzünün sol tarafından yüzde elli felç geçirdiğini belirten Amaç, "Benimle bir süre bu diyalogda devam etti. Akşam ezanı okunduktan sonra namaza durdum. En az 20 dakika caminin içindeydik. Namazdan çıktıktan sonra bu şahsı karşımda gördüm. Daha önce bu adamı görmedim, tanımıyorum. Sebepsiz yere beni darbetmesi normal değil. Ben 10 gündür bu arkadaşın yakalanmasını istiyordum. Bana bu şekilde davranmasının sebebini anlamak istiyorum. Bana sebepsiz yere neden saldırdın? Ameliyat oldum yüzümün sol tarafını hissetmiyorum. Bir felçlik durumu var. Yüzde elli bir kayıp var. Düzelme şansı da var, düzelmeme şansı da var. Ben namazdayken o arkadaş beni dışarıda bekliyor. Ben dışarı çıktığımda bana göreceksin diyor" şeklinde konuştu.

Yavuz Özden kısa süre sonra yakalandı. Özden "Kasten Yaralama" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.