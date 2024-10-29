Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29 Ekim 2024 08:31 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 09:20

Siyasiler ve bakanlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhuriyet'in 101. yaşını kutlayan siyasiler sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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Siyasiler Cumhuriyet'in 101. yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CUMHURİYET'İMİZİN KURULUŞUNUN 101. YILI KUTLU OLSUN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk​'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yılı kutlu olsun."

"YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı​'nı kutladı.

Özel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

"DÖNÜM NOKTASI OLMASINI UMUYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı​ Yusuf Tekin​, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

"Bir asırdır olduğu gibi bugün de cumhuriyetimiz, köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak, milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen evlatlarımızın ellerinde yükselecektir." ifadelerini kullanan Tekin, şunları kaydetti:

"Eğitim ailesi olarak Türkiye Yüzyılı'nda milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Cumhuriyet tarihimiz için bir dönüm noktası olmasını umuyoruz. Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi yüceltmesini, farkındalığımızı ve iştiyakımızı artırmasını diliyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm aziz şehitlerimizi hürmet ve şükranla yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."