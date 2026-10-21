Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret! Sebebini kendisi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi’ne gitti.

Bakan Tekin’i CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya karşıladı.

"NİKAHA DAVET ETMEK İÇİN GELDİM"

Bakan Tekin, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından ziyareti hakkında bir açıklama yaptı. Bakan Tekin, kızının düğünü dolayısıyla davet amaçlı Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"18 Kasım günü kızımın nikahı var. Ben Genel Başkanımızı nikaha davet etmek için geldim. Görüşmemizin konusu buydu, bir nezaket ziyaretiydi. O da sağ olsun kabul etti, çok teşekkür ediyoruz. Özel, ailevi konular konuşuldu. Karşılıklı siyasi bir konuya girmedik. O bizim kızımıza mutluluklar diledi, biz de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı ifade ettik."