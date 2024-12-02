Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor: Suriye'deki gelişmeler gündemde, yapay zeka Kırmızı Kitap'a girebilir

02 Aralık 2024 04:19 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 04:24

Milli Güvenlik Kurulu, yılın son toplantısını yoğun gündem altında gerçekleştirecek. Suriye'nin kuzeyinde giderek tırmanan gelişmelerin teferruatlı biçimde ele alınması bekleniyor. Ayrıca yapay zeka ilk kez çok boyutlu olarak ele alınacak.

Kayyum tartışması sürüyor! AK Parti ile DEM arasında gerginlik: Bir anda masalara vurmaya başladılar

Kayyum tartışması sürüyor! AK Parti ile DEM arasında gerginlik: Bir anda masalara vurmaya başladılar

Yılın son Milli Güvenlik Kurulu​ toplantısı, önemli başlıkları ele almak üzere Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan​ başkanlığında gerçekleştirilecek. Gündemde, Suriye’deki mevcut durum ve olası etkiler masaya yatırılacak.

Heyet Tahrir Şam'ın Halep’e yönelik başlattığı operasyon sonrası, bölgedeki tansiyon yüksek. MGK toplantısında, Suriye​'deki gerginlik ve Türkiye​'ye olası etkileri, özellikle göç konusu ele alınacak. Türkiye’nin bu gelişmelere karşı alacağı tedbirler de değerlendirilecek.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN GÜÇLENDİRİLMESİ KONUSU

Toplantıya, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar da dahil edilecek.

F-16 VE F-35 ELE ALINACAK

ABD’den temin edilecek 40 F-16 Blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. Ayrıca, 40 Eurofighter uçağının temini ve ABD’deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye’ye teslimi konusu ile Türkiye’nin F-35 programına katılımı da MGK gündeminde yer alacak.

YAPAY ZEKA KIRMIZI KİTABA GİREBİLİR

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin 5 yıllık güncelleme süreci tamamlanmak üzere. Bu yıl başında başlanan güncelleme çalışmalarında sona gelindi. Yapay zeka kavramının ilk kez kırmızı kitaba dahil edilmesi ve tehditlere yönelik güncellemeler yapılması bekleniyor.