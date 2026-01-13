Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Milli kayakçı Berkin Usta ve ailesinin öldüğü yangında iddianame tamamlandı! Sanıkların 15 yıla kadar hapsi istendi

Uludağ’daki otel yangını soruşturmasında sona gelindi. Milli kayakçı Berkin Usta, babası eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ve annesi Fikriye Usta’nın hayatını kaybettiği otel yangınında, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekle suçlanan otel işletmecisi ve müdürü hakkında 15’er yıla kadar hapis istenirken, hazırlanan raporlar tesisteki güvenlik zafiyetlerini bir bir deşifre etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 21:10

Bursa Uludağ’da 27 Mart 2025'te milli kayakçı Berkin Usta, babası eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ve annesi Fikriye Usta’nın hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar otel işletmecisi ve otel müdürünün "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Milli kayakçı Berkin Usta ve ailesinin öldüğü yangında iddianame tamamlandı! Sanıkların 15 yıla kadar hapsi istendi

İHMALLER ZİNCİRİ RAPORLARA YANSIDI

İddianamede, yangının çıktığı alanlar ve bu bölgelerin sorumluluğunun FB Usta şirketinde olduğu, yakıt depoları dolu şekilde bırakılan paletli kar motorlarının yangının şiddetlenmesine neden olduğu belirtildi. FB Usta firmasının eylem ve ihmallerinin olayda birinci derecede asli etkili olduğu kaydedildi. Denetim yapılmasına rağmen eksikliklerin giderilmediğine dikkat çekilen iddianamede, tesisin bütünlüğüne ilişkin asgari yangın tedbirlerini alma yükümlülüğü bulunan Jura Otelcilik firmasının yetkililerinin ihmal ve eylemlerinin ise olayda ikinci derecede asli kusurlu olduğu ifade edildi.

Milli kayakçı Berkin Usta ve ailesinin öldüğü yangında iddianame tamamlandı! Sanıkların 15 yıla kadar hapsi istendi

İTFAİYE RAPORUNDA ÇARPICI DETAYLAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nca hazırlanan ve iddianameye giren tespit raporlarında, otelde yangın söndürme ve algılama sistemlerinin, kaçış planlarının ve itfaiyenin müdahalesine imkan sağlayacak su alma bağlantılarının yetersiz olduğu vurgulandı. Farklı zamanlarda yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin, şüpheliler tarafından giderilmediği belirtildi.
İddianamede, "Kervansaray" isimli otelde meydana gelen yangında, olay tarihinde Jura Otelcilik şirket sahibi Cevdet Kadir A. ile otel müdürü Tekin D.’nin gerekli tedbirleri almamaları nedeniyle, öngörülebilir sonucu engelleyecek objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmadıkları ve bu nedenle Berkin, Fikriye ve Yahya Kemal Usta’nın ölümüne sebebiyet verdikleri tespiti yer aldı.

Milli kayakçı Berkin Usta ve ailesinin öldüğü yangında iddianame tamamlandı! Sanıkların 15 yıla kadar hapsi istendi

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

İfadesine yer verilen otel müdürü Tekin D., yangın günü akşam saatlerine kadar otelde olduğunu, daha sonra ayrıldığını belirterek, sabaha karşı çevredeki işletmecilerden yangın çıktığına dair bilgi aldığını anlattı. Yangının çıktığı bölümün kendi sorumluluk alanları dışında olduğunu savunan Tekin D., yangın algılama ve alarm sisteminin devreye girdiğini öne sürdü.

Otel işletmecisi Cevdet Kadir A. ise yangının sorumluluklarında olmayan teras kafedeki şömineden çıkmış olabileceğini iddia ederek, kendisinin ve otel müdürünün herhangi bir ihmal ya da kusurunun bulunmadığını savundu.

Cumhuriyet savcısı, her iki sanığın da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Yangında kusuru bulunmadığı belirlenen 7 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uludağ otel yangınında ölü, yaralı var mı? Bursa’dan acı haber
Uludağ otel yangınında soruşturma derinleşiyor! 4 kişi daha gözaltına alındı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.