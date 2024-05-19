Milli Mücadele ruhu 105. yılında: Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni başladı

19 May 2024 09:45 - Güncelleme : 19 May 2024 09:54

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.