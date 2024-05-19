Milli Mücadele ruhu 105. yılında: Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni başladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
19 May 2024 09:45 - Güncelleme : 19 May 2024 09:54
Yurdun dört bir yanında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları başladı. Devlet erkanı da Anıtkabir'i ziyarete başladı. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Bak, gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'de...
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kaynak: Tgrthaber.com