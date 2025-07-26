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 | Özge Sönmez

Savunma sanayisinde tarihi anlar! Endonezya ile 48 KAAN satışı için imzalar atıldı

Türkiye savunma sanayi alanında tarihi adımlar atmaya devam ediyor. Endonezya'ya Milli muharip uçağı KAAN satışında ilk imzalar atıldı.

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Savunma sanayisinde tarihi anlar! Endonezya ile 48 KAAN satışı için imzalar atıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 13:43

, ile alanında tarihi bir adım daha attı. Endonezya ile imzalanan anlaşma kapsamında, 48 adet beşinci nesil KAAN savaş uçağının ihracatını resmen duyuruldu. Anlaşma, Cumhuriyet tarihinin savunma sanayii alanında en büyük ihracatı olma niteliği taşıyacak.

Savunma sanayisinde tarihi anlar! Endonezya ile 48 KAAN satışı için imzalar atıldı

TESLİMAT 120 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, mutabakat muhtırası üretim, mühendislik ve teknoloji paylaşımını da içeriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KAAN planlarını ilk kez Haziran ayında duyurmuştu. Anlaşma kapsamında uçakların tamamı 120 ay içinde teslim edilecek ve jet motorları Türkiye’de üretilecek.

"ÇOK ÖNEMLİ" DİYEREK DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 ay önce yaptığı konuşmada Endonezya ile olan KAAN anlaşması hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Millî muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum… Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere KAAN'ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum

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ETİKETLER
#endonezya
#savunma sanayi
#tusaş
#ihracat
#Yerli Ve Milli Hamleler
#Kaan Uçağı
#Uçak Üretimi
#Gündem
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