Milli Piyango 2025 çekilişini kazanan numaralar belli oldu
Yeni yıl coşkusunu artıran ve milyonlarca kişinin umutla beklediği 2025 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, yine büyük heyecana sahne oldu. Türkiye genelinde satılan biletler arasından 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numara belirlendi.
Heyecanla beklenen 2025 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçları nihayet açıklandı. 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numara ve talihlinin bulunduğu il merak konusu oldu. Bunun yanı sıra iki adet 60 milyon TL’lik teselli ikramiyesi ve amorti kazandıran numaralar da belli oldu.
Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi için yapılan geri sayım sona erdi ve kazanan numaralar açıklandı. Büyük ikramiyenin yanı sıra, teselli ikramiyesi ve amorti kazanan numaralar da sıralı tam listeyle paylaşıldı.
İkramiye isabet eden 3 çeyrek biletin alındığı şehirler ise şöyle
-Bursa - Osmangazi
-Antalya - Muratpaşa
-İzmir -Bergama
İşte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar:
1 - 0 - 5 - 2 - 4 - 4 - 8
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60.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
1223970 5234525
6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
2432263
3864413
4063986
4821966
5355909
1.500.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0123038
0333987
1267895
2220793
2951072
4130952
4994286
5191256
6841369
7127207
1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0053361
0829312
0943161
1013914
1049245
2904364
3069289
3136016
3241832
3809143
5037854
5725582
6564303
6791989
7815407
100.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0153013
0219717
0320269
0584849
0654486
1542694
1641289
1940147
1990669
2119024
2888884
3273858
3337404
3380008
3382355
3600442
3638083
3869365
3989553
4005886
5793144
6066584
6080122
6099743
6128309
6929158
7277357
7374995
7457398
7497409
8171737
8278004
8306337
8321559
8525182
8900548
8917522
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