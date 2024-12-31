Milli Piyango 2025 çekilişini kazanan numaralar belli oldu

31 Aralık 2024 23:52 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 00:01

Yeni yıl coşkusunu artıran ve milyonlarca kişinin umutla beklediği 2025 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, yine büyük heyecana sahne oldu. Türkiye genelinde satılan biletler arasından 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numara belirlendi.

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Heyecanla beklenen 2025​ Milli Piyango​ Yılbaşı​ Özel Çekilişi sonuçları nihayet açıklandı. 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numara ve talihlinin bulunduğu il merak konusu oldu. Bunun yanı sıra iki adet 60 milyon TL’lik teselli ikramiyesi ve amorti kazandıran numaralar da belli oldu.

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişi için yapılan geri sayım sona erdi ve kazanan numaralar açıklandı. Büyük ikramiyenin yanı sıra, teselli ikramiyesi ve amorti kazanan numaralar da sıralı tam listeyle paylaşıldı.

İkramiye isabet eden 3 çeyrek biletin alındığı şehirler ise şöyle

-Bursa - Osmangazi

-Antalya - Muratpaşa

-İzmir -Bergama

İşte büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar:

1 - 0 - 5 - 2 - 4 - 4 - 8

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60.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

1223970 5234525

6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

2432263

3864413

4063986

4821966

5355909

1.500.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0123038

0333987

1267895

2220793

2951072

4130952

4994286

5191256

6841369

7127207

1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0053361

0829312

0943161

1013914

1049245

2904364

3069289

3136016

3241832

3809143

5037854

5725582

6564303

6791989

7815407

100.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0153013

0219717

0320269

0584849

0654486

1542694

1641289

1940147

1990669

2119024

2888884

3273858

3337404

3380008

3382355

3600442

3638083

3869365

3989553

4005886

5793144

6066584

6080122

6099743

6128309

6929158

7277357

7374995

7457398

7497409

8171737

8278004

8306337

8321559

8525182

8900548

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