Milli Saraylar KPSS'siz personel alımı başvuru şartları neler? Müze görevlisi alımı başladı

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 2026 yılı sözleşmeli personel alımı kapsamında yeni bir ilan yayımladı. KPSS puan şartı aranmadan gerçekleştirilecek müze görevlisi alımında 3 kişilik kontenjan ayrıldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak alımda adayların mesleki yeterlilikleri uygulamalı ve sözlü sınavlarla değerlendirilecek. Başvurularını tamamlamak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan ilanı ve başvuru koşullarını araştırmaya başladı. Peki, Milli Saraylar KPSS'siz personel alımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

MİLLİ SARAYLAR KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının müze görevlisi alımı için başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda yapılıyor. Adayların Kariyer Kapısı internet adresine e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının ilgili ilanını seçmeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında adayların kimlik, öğrenim ve diğer bilgileri ilgili kamu kurumlarının sistemleri üzerinden kontrol ediliyor. Yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve denklik belgesiyle başvuru yapan adayların, öğrenim durumlarını gösteren belgeleri PDF veya JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığı kayıtlarından otomatik olarak aktarılıyor. Bilgilerde eksiklik veya hata bulunması halinde ilgili belgelerin başvuru ekranına eklenmesi isteniyor.

Başvuruların şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılması kabul edilmiyor. Adayların işlemlerini tamamladıktan sonra Kariyer Kapısı üzerinden başvurularının başarıyla sonuçlandığını kontrol etmeleri gerekiyor. Eksik bilgi veya belgeyle tamamlanan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

MİLLİ SARAYLAR MÜZE GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının 2026 yılı personel alımı ilanında 3 müze görevlisi (kazı görevlisi) pozisyonu için KPSS puanı şartı aranmadığı belirtildi. Ancak adayların belirlenen eğitim ve yaş koşullarını karşılaması gerekiyor.

İlanda yer alan başvuru şartları şöyle:

Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

İlanda belirtilen lisans programlarından mezun olmak.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için YÖK tarafından kabul edilen denklik belgesine sahip olmak.

Başvuru için belirlenen genel ve özel koşulları taşımak.

Müze görevlisi alımına Arkeoloji, Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi, Prehistorya, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi ile Türk İslam Arkeolojisi lisans programlarından mezun olan adaylar başvurabilecek.

MİLLİ SARAYLAR KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının yayımladığı ilana göre personel alımı başvuruları 28 Ekim 2026 Çarşamba günü başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini 8 Kasım 2026 Pazar gününe kadar Kariyer Kapısı üzerinden tamamlayabilecek.

Başvuru süresinin sona ermesinin ardından adayların mezuniyet, yaş ve diğer başvuru koşulları incelenecek. İlanda belirtilen şartları taşıyan adayların tamamı uygulamalı sınava çağrılacak.

MİLLİ SARAYLAR PERSONEL ALIMI SINAVI NASIL YAPILACAK?

Milli Saraylar müze görevlisi alımında adaylar uygulamalı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Uygulamalı sınavda adayların işi kavrama yeterliliği, araç ve gereç bilgisi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyma becerisi, zamanı kullanma ve işi niteliğine uygun yapma kabiliyeti değerlendirilecek.

Uygulamalı sınavda belirtilen beş kriterin her biri 20 puan üzerinden puanlanacak. Adayların başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekecek. Bu puanın altında kalanlar başarısız sayılacak.

Uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınavda adayların mesleki bilgi düzeyi, ifade yeteneği, muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, özgüveni, genel kültürü ve bilimsel gelişmelere açıklığı değerlendirilecek.

Sözlü sınavda mesleki bilgi düzeyine 50 puan, diğer beş değerlendirme kriterinin her birine ise 10 puan verilecek. Sınavda başarılı sayılmak için yine en az 60 puan alınması şartı aranacak.

Sınav tarihleri ve sonuçlarına ilişkin duyurular Kariyer Kapısı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat gönderilmeyecek.