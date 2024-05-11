Milli Savunma Bakanı Güler Muğla’da

11 May 2024 12:38 - Güncelleme : 11 May 2024 13:12

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i Dalaman Havalimanı'nda Muğla Valisi İdris Akbıyık ve kuvvet komutanları karşıladı. Bakan Güler'in, Denizkurdu-2/24 tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü ve Basın Günü faaliyetleri için Muğla’ya geldiği öğrenildi.

BAKAN GÜLER TOPLAM 15 BİN PERSONELİN GÖREV ALACAĞI TATBİKATA KATILACAK

Toplam 15 bin personelin görev alacağı tatbikata, 100 su üstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 7 insansız deniz aracı, 8 kişiden oluşan 2 SAT timi ve 5 kişiden oluşan 3 SAS timi iştirak edecek.

Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren ‘Marlin İDA’ ile 6 kamikaze ‘Albatros İDA’ da ilk defa tatbikat faaliyetlerine katılacak.

Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, A400M nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 6 sahil güvenlik botu da katılım sağlayacak.