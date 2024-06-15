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Milli Savunma Bakanı Güler sınırda bayramlaştı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 22:04 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 22:07
Milli Savunma Bakanı Güler sınırda bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kurban Bayramı dolasıyla Çukurca'daki sınır komutanlığını ziyaret etti.

 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığına gitti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Hakkari Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ettiği bildirildi. Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi, ziyaretin ardından Mehmetçikle birlikte akşam yemeği yedi.

Milli Savunma Bakanı Güler sınırda bayramlaştı - 1. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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