Milli Savunma Bakanı Güler sınırda bayramlaştı

15 Haziran 2024 22:04 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 22:07

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığına gitti.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Hakkari Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret ettiği bildirildi. Bakan Güler ve TSK Komuta Kademesi, ziyaretin ardından Mehmetçikle birlikte akşam yemeği yedi.