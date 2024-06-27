Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK'lı teröristler orman yakıyor

27 Haziran 2024 18:42 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 19:11

Milli Savunma Bakanlığı PKK'lı teröristlerin hain planını açıkladı. Kaçak delik bulamayan PKK'lı teröristler orman yangını çıkararak kaçmaya çalışıyor.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Terör örgütü PKK'dan alçak plan: Ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyorlar.

Irak'ın kuzeyinde kaçacak delik bulamayan PKK'lı teröristler ormanları yakmaya başladı.

Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere ve meskûn mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için hem köylüleri kalkan yapan hem de gizlenebilmek için ormanları ateşe veren teröristler, yıllardır yaptıkları gibi Irak kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor.

PKK'lı teröristler, ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı "Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı." şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor.

Teröristler aynı zamanda girdikleri köylerde etrafa ateş açarak sivillerin canlarını ve mallarını tehlikeye atıyor.

Terör örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek!

Teröristler ise Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak!"