Milli Savunma Bakanlığı personel alacak! İşte başvuru şartları

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TRT Haber

27 Aralık 2024 06:45 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 06:59

Milli Savunma Bakanlığı, sürekli işçi statüsünde istihdam etmek üzere 151 personel alımı yapacak. Bugün başlayacak olan başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı duyuruldu. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı Ant Başkanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 151 personel alacak. İstihdam edeceği personel, İşkur üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılacak. 35 YAŞ ŞARTI Teknisyen, kalifiye işçi, şoför, güvenlik ve temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek personelin 35 yaşını aşmamış olması gerekiyor. BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? Başvurular 27 ve 31 Aralık tarihleri arasında İşkur'un internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Yapılan sınav sonucunda başarılı olanların isimleri Milli Savunma Bakanlığı Ant Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden paylaşılacak. İlgili Haberler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 16 sözleşmeli personel başvuru şartları belli oldu! KPSS şartı var mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 personel alacak: Şartlar belli oldu