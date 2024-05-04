Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Stinger" atışı paylaşımı

04 May 2024 20:39 - Güncelleme : 04 May 2024 20:40

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Portatif ve Kaideye Monteli Stinger" atışlarına ilişkin videoları paylaştı.



ATIŞLAR BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından Portatif ve Kaideye Monteli Stinger atışları, Konya Karapınar'daki MSB Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Alanı'nda başarıyla icra edildi."