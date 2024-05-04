04 May 2024 20:39 - Güncelleme : 04 May 2024 20:40
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Stinger" atışı paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Portatif ve Kaideye Monteli Stinger" atışlarının başarıyla icra edildiğini duyurdu.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Portatif ve Kaideye Monteli Stinger" atışlarına ilişkin videoları paylaştı.
ATIŞLAR BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından Portatif ve Kaideye Monteli Stinger atışları, Konya Karapınar'daki MSB Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Alanı'nda başarıyla icra edildi."
Kaynak: tgrthaber.com