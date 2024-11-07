Milyonlarca lirasını dolandırıcıya kaptırdı! Tam 10 yıl boyunca para gönderdi

07 Kasım 2024 15:05 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:23

İstanbul’da dolandırıldığını iddia eden Y.Ö., Mısır uyruklu Hakan E.’ye milyonlarca lirasını kaptırdı. Yüksek kar vaadiyle dolandırılan Y.Ö.'nün şikayetinin ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da 8 Eylül'de mağdur Y.Ö. 2014 yılında tanıştığı Mısır uyruklu Hakan E. tarafından milyonlarca lira dolandırıldı. Y.Ö.’nün polis merkezine giderek şikayetçi olmasıyla ortaya çıkan olayda, Hakan E.’nin Fransa ve Amerika’da devam eden alacak davaları bitene kadar kendisinden belli aralıklarla para talep ettiğini belirtti.

MİLYONLARCA LİRASI GİTTİ

Mağdur Y.Ö., şüpheli Hakan E.’nin kendisine yüksek kar vadettiğini ifade etti. Y.Ö.'nün 2024 yılına kadar 3,5 milyon dolar ve 5,7 milyon lira verdiği Mısır uyruklu şüpheli Hakan E., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Hakan E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.