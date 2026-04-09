Trafik Kanunu güncelleniyor; multimedya ekranı, ses sistemleri, APP plaka düzenlemede

Trafik Kanunu’nda yapılan güncellemeler milyonlarca sürücüye rahat bir nefes alacak. Özellikle araçlarda kullanılan multimedya, ses ve görüntü sistemleri ile ilgili hayata geçirilecek kısıtlamalar tartışmalara yol açmıştı. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik pek çok soruyu ortadan kaldıracak.
Bu ay sonunda çıkması beklenen yeni yönetmelik, araçlarda multimedya, ses ve görüntü sistemleri ile ilgili muğlaklığı ortadan kaldıracak. Güncellenen Trafik Kanunu’nda yer alan maddeler, kısa süre içinde sürücüler arasında kaosa neden olan konuları da ortadan kaldıracak.
Edinilen bilgilere göre yeni düzenlemede en dikkat çeken konu multimedya ekranları oldu. Büyük bir tartışmaya yol açan eller serbest navigasyon ve telefon kullanımı gibi kolaylıklar sağlayan multimedya ekranlarının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olmayacak.
Multimedya ekranlarının yasaklanmasına kadar yol açan esas konu seyir halinde iken video oynatılması idi. Düzenleme ile yine araç seyir hâlinde iken ekranlarda video oynatılmasına izin verilmeyecek. Ancak, sürüş ve trafik güvenliğini etkilemeyen konularda sürücülere esneklik sağlanacak.
Araç muayene istasyonları ve trafik denetleme noktalarında bu durum kontrol edilecek. Seyir hâlinde video oynatımına izin veren ekran sistemlerine ceza yazılacak.
Multimedya ekranlarının nerede olacağına dair de tartışmalar yaşanmış farklı alternatifler gündeme gelmişti. Yeni düzenleme ile de bu konuya nokta koyulacak. Absürt bir durum olmadığı hâlde, ekran sisteminin nerede olduğu bir önem taşımayacak.
Ses sistemleri de yeni düzenleme ile kontrol altına alınacak. Araçların orijinal hoparlörü yerine yüksek desibelli hoparlör takılmasına müsaade edilecek.
Fakat, bagajda veya farklı noktalara ekstra ses oluşturmak için takılan subwoofer ve kutu bas gibi aksesuarlara izin verilmeyecek.
APP plakalar konusunda alınan karara göre şoför odaları tarafından önceden basılan plakalar kullanılmaya devam edilecek. Plakalar iptal edilmeyecek, ceza verilmeyecek. Ancak odalara plaka basımlarını uygun hâle getirmeleri için 1 Ocak 2027’ye kadar süre verilecek.
Plaka basımlarını uygun hâle getirmeyen odaların plaka basma yetkileri 6 aylığına iptal edilecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yetki başka bir odaya resen devredilirken, 6 ay içinde uygun şartları sağlayan odalara yetkileri geri iade edilecek.
Araçlarda cam filmi ve yazı uygulamasında bir değişiklik yapılmayacak ve mevcut yönetmelikteki şekliyle uygulanacak.
Sürücünün görüşünü engellememek ve içerisinin “görünürlüğünü tamamen kapatmamak” koşuluyla yan camlara 1 ve 2 numara film serbest olacak.
Ön cama ise görüşü engelleyecek film kaplatmak mevcuttaki gibi cezaya tabi olacak. Ruhsata işlenmemiş ise araçlara yazı yapıştırmak ya da yazdırmak yine yasak kapsamında yer almaya devam edecek.