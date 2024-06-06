Milyonluk vurguncular ekiplerden kaçamadı

06 Haziran 2024 12:43 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:50

Konya'da şaşkınlık verici operasyon! Kopan parmaklarının yerine öyle bir şey diktiler ki!

Konya'da şaşkınlık verici operasyon! Kopan parmaklarının yerine öyle bir şey diktiler ki!



Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan hurda satışının yapıldığı bir işyerine giren dört hırsızlık zanlısı kasada 500 bin TL para ile piyasa değeri yaklaşık bir milyon olan çok sayıda hurda malzemesini çalarak bölgeden ayrıldı.

ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI

Durumun fark edilmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 4 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çalınan malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., A.Ö. ile F.A. tutuklanırken, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.