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 | Ömer Faruk Dogan

Mimar Ece Güler'in son görüntüleri ortaya çıktı! Otobüs şoförüyle diyaloğu dikkat çekti

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra ağır şekilde hipotermi geçirerek bulunan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in ölümü Türkiye'yi derinden sarstı. Olayın gizemi hâlâ tam olarak çözülebilmiş değilken, SHOW Haber yeni detaylara ulaştı. Gürel'in ormana gitmeden önceki son anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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KAYNAK:
Show TV
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 11:06

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra canlı bulunan ancak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Ece Gürel olayı Türkiye'yi derinden sarstı. Gürel'in nasıl kaybolduğu ve ormanda neler yaşadığı konuları başta olmak üzere merak edilen onlarca soru cevapsız kalırken, son olarak kendisine cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alınmıştı.

SHOW Haber, Ece Gürel olayı ile alakalı yeni görüntülere ve detaylara ulaştı.

ARKADAŞINA BULUNDUĞU YERDEN FOTOĞRAF ATMIŞTI

Ece Gürel, iddialara göre eşine kırıldığı ve patronuna kızdığı gün Belgrad Ormanı'na gitti. Sadece bir arkadaşına bulunduğu yerden fotoğraf attı. Ondan sonrası ise yok; ne gittiği yerden geri döndü ne de telefonlara cevap verdi. Şimdi ise mimarın son görüntüleri ortaya çıktı ve şoförle diyaloğu dikkat çekti.

Ece Güler, 2 Mart Pazar günü saat 12.00'de kolunda bir çantayla son kez Kağıthane'deki evinden çıktı. Minibüs durağına giderken kimse tarafından takip edilmiyordu, Galata Deresi Caddesi'nde 5 dakika kadar yürüdükten sonra bir süre durakta bekledi ve minibüse binip Şişi'ye gitti.

Bir sonraki adresi Mecidiyeköy metrosuydu. Gişelere yaklaşırken hızlıydı, sanki acelesi var gibiydi. Önündeki iki kadını bekleyemedi. Hemen sağ taraftaki gişeye yöneldi, İstanbulkartı'nı bastı yürümeye devam etti. X-Ray'dan geçti, daha sonra bilboarddaki reklama bakış atıp, yürümeye devam etti. 9 durak sonra Hacıosman'da indi. Ardından Belgrad Ormanı'na giden otobüse bindi.

Yaklaşık yarım saat sonra otobüsten indi ve 1 kilometre sonra Belgrad Ormanı'na girdi, İngiltere'deki çocukluk arkadaşıyla mesajlaştı.

Otobüsten indikten sonra şoförle arasında şöyle bir diyalog geçti:

Şoför: Burada mı ineceksin?

Ece Güler: Teşekkür ederim ya, unutmuşum buraları sağ olun

HİPOTERMİ GEÇİRDİ

Ece Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunsa da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi sırasında bir süre kalbi durmuştu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüştü. Ardından entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Ancak gece yarısı ikinci kez kalbinin durduğu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece Gürel'in ölüm nedenine ilişkin yaptığı açıklamada, "İhtimallerden en net olanı geçirdiği hipotermiden kaynaklı iç organlarında kanama meydana geldiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği yönünde" diye konuştu.

UZUN SÜRE AÇ VE SUSUZ KALDI

Müge Anlı'nın programında da Gürel'in ölüm nedeniyle ilgili bilgiler aktarıldı. Anlı, "Bir şey olmuş. Yürümeden bu kadar uzun süre donmadan kalamazdı. Neden çıkışa doğru gidemedi? Belgrad Ormanı'ndan kısa sürede çıkılabilir. Kafamda deli sorular var" diyerek durumu açıklarken, "Ölüm nedeni olarak uzun süre aç ve susuz kaldığından organları iflas etmiş dendi. İlk gelen bulgu bu" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ece Gürel kimdir?
Ece Gürel, İstanbul'da yaşayan bir peyzaj mimarıydı. 2 Mart 2024'te Belgrad Ormanı'na tek başına gitti ve günlerce kendisinden haber alınamadı. Kaybolduktan dört gün sonra ağır hipotermi geçirirken bulundu ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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