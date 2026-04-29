Mine Kırıkkanat'a Kemal Kılıçdaroğlu soruşturması: Sözleri sonrası harekete geçildi

Gazeteci Mine G. Kırıkkanat, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili "Kılıç artığı" ifadesini kullandığı bir paylaşım yaptı. Tepkiler üzerine özür dileyen Kırıkkanat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 19:13
Gazeteci Mine G. Kırıkkanat 25 Nisan Cumartesi günü sosyal medya hesabı üzerinden CHP 7. Genel Başkanı 'yla ilgili bir paylaşımda "Kılıç artığı" ifadesini kullanarak Kılıçdaroğlu'na hakaret etti.

BAŞSAVCILIK AÇIKLADI

Gelen tepkiler üzerine özür dileyen Kırıkkanat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” iddiasıyla re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29.04.2026 tarihinde açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemede, X isimli sosyal medya platformunda "Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat" rumuzlu X hesabından "Veryansıntv.com @veryansintvcom" rumuzlu hesaptan yapılan "Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş! ' 40 yılda iyi bir is yapmış'" yazılı paylaşımı "Kripto kılıç artığı." yorumuyla kendi profilinde paylaştığı tespit edilmiş olup, Şüpheli "Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının yukarıda belirtilen paylaşımının Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçunu oluşturabileceği değerlendirilmekle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Kırıkkanat, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir paylaşımla ilgili "kripto kılıç artığı" ifadelerini kullandığı bir yorum yapmış, gelen tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu'nun soyisminden yola çıkarak benzetme yaptığını savunarak "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü, Kılıçdaroğlu’nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" mesajını paylaşmıştı.

Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nu da telefonla aradığını ve özür dilediğini belirterek "Gösterdiği olgunluğa minnettarım." demişti.

