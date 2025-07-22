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 | Selahattin Demirel

Minguzzi Davası'nda suçlular serbest mi dolaşıyor? Adalet Bakanı'ndan açıklama var

Türkiye'nin gündemine oturan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TGRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Bakan Tunç, Taksim Meydanı programına Minguzzi Davası hakkında bilgi vererek davanın seyri ve yargılama sürecini paylaştı.

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 22:09
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 22:22

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan programında 24 Ocak'ta öldürülen konusu konuşuldu. Programda AK Parti eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Yılmaz Tunç'tan davayla ilgili aldığı bilgiyi duyurdu.

"YAŞLARI 18'DEN KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN 24 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYORLAR"

Ilıcalı, Bakan Tunç'un şu ifadelerle Minguzzi Davası hakkında bilgi verdiğini açıkladı:

"Ahmet Minguzzi davasında 4 kişi suçundan tutuklandı. Yargılanmaları devam ediyor. Yaşları 18'den küçük oldukları için 24 yıla kadar yargılanıyorlar.

1 kişi mezar tahribinden tutuklandı ve mahkum oldu. 8 suça sürüklenen çocuk ve 2 yetişkin sosyal medya tehdidinden tutuklandı. 8 suça sürüklenen çocuk aynı mahkemedeki çocuğa darp ve tehdit suçlamasıyla yargılanıyor."

Minguzzi Davası'nda suçlular serbest mi dolaşıyor? Adalet Bakanı'ndan açıklama var

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Minguzzi Davası'nda suçlular serbest mi dolaşıyor? Adalet Bakanı'ndan açıklama var

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılmıştı.

Minguzzi Davası'nda suçlular serbest mi dolaşıyor? Adalet Bakanı'ndan açıklama var

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen olaya ilişkin görüntülerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha varlığına ilişkin tespitler yer almıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanan 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

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