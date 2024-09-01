Minibüs defalarca takla attı! Afyonkarahisar'daki feci kaza kamerada

01 Eylül 2024 09:28 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 09:38

Afyonkarahisar'da dün öğle meydana gelen kazada, S.A. kontrolündeki minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Defalarca takla atan minibüs, takla atıp şarampole uçtu.

Minibüsün şarampole düştüğünü gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD EKİPLERİ SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARDI

AFAD ekipleri araçta sıkışan sürücü, B.K. ve D.K., isimli yaralıları yaklaşık 20 dakika süren bir müdahale sonrası çıkarabildi. Yaralılar ardından olay yerindeki ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, D.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLER İZLEYENLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntüde yolda hızlı ilerleyen minibüsün bir anda kontrolden çıkıp savrulduğu ardından taklalar atarak yol kenarındaki şarampole girdiği görülüyor.

YOLUN BOŞ OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kaza esnasında yolun boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.