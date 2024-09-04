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Minibüs ile domates yüklü traktör çarpıştı: 10 yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
04 Eylül 2024 01:13 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 01:14
Minibüs ile domates yüklü traktör çarpıştı: 10 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir minibüs, domates yüklü traktöre çaptı. Kazada 10 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Afşinbey Mahallesi'nde feci bir kaza meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü kullandığı minibüs ile domates yüklü traktöre arkadan çarptı. 

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Traktörde yüklü domatesler ise karayolunu kapladı.

Minibüs ile domates yüklü traktör çarpıştı: 10 yaralı - 1. Resim

Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Sağlık ekipleri yaralanan 10 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Olayla ilgili polisin tahkikatı devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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