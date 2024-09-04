Minibüs ile domates yüklü traktör çarpıştı: 10 yaralı

04 Eylül 2024 01:13 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 01:14

Son dakika | Sivas-Erzincan yolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Son dakika | Sivas-Erzincan yolunda otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Afşinbey Mahallesi'nde feci bir kaza meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü kullandığı minibüs ile domates yüklü traktöre arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Traktörde yüklü domatesler ise karayolunu kapladı.

Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Sağlık ekipleri yaralanan 10 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Olayla ilgili polisin tahkikatı devam ediyor.