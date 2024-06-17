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Minibüs otomobille çarpışıp iş yerine girdi: 4 yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Haziran 2024 05:13 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 06:19
Minibüs otomobille çarpışıp iş yerine girdi: 4 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün otomobille çarpışıp iş yerine girmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

O.A. yönetimindeki minibüs, Şevkiye Mahallesi'ndeki kavşakta M.İ. (48) idaresindeki otomobille çarpıştıktan sonra bir iş yerine girdi.

Kazada, otomobil sürücüsü M.İ. ile N.A. (21), G.D. (59) ve S.A. (9) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine götürüldü.

Minibüs otomobille çarpışıp iş yerine girdi: 4 yaralı - 1. Resim

Kazanın ardından araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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