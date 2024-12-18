Minibüs şoförü sinirden çılgına döndü! Kapıları kapattı, kimseyi indirmedi: 'Kurunun yanında yaş da yanacak!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

18 Aralık 2024 15:34 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 15:45

İstanbul Sarıyer’de bir minibüste kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yolcu aldığı sırada binenlerin ücret ödemediğini iddia eden minibüs sürücüsü sinirden çılgına döndü. Para alana kadar kapıları kilitleyen sürücü, “Parayı vereceksiniz kapıyı açmayacağım yoksa kurunun yanında yaş da yanacak" diyerek vatandaşları tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pınar Mahallesi- Zincirlikuyu​ Metrobüs seferini yapan minibüs şoförü yolcuların ücret​ vermediğini iddia ederek adeta çılgına döndü. 20 yolcunun 18 liralık ücretini vermediğini söyleyen sürücü, ücretini vermeyenlerin minibüsten inemeyeceğini söyledi. Yolculara tehditler savuran şoförün sözleri herkesi şoke etti. "KURUNUN YANINDA YAŞ DA YANACAK" Yolculara sinirlenen minibüs şoförü, “Yukarı çıkacağız, parasını aldığım herkesin de parasını geri vereceğim. Kurunun yanında yaş da yanacak yeter. Kaç gündür aynı senfoni, 1-2 kişi de değil, 20 kişi. 35 kişi var arabada. Allah’tan korkunuz yok mu sizin? Konuşmaya gelince dürüstmüşüz. 18 liraya şeref ve haysiyet satan adamlar" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan, çılgına dönen minibüs şoförünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İlgili Haberler İstanbul'da akılalmaz olay! 4 evi kendinden habersiz kiraya verildi Ticaret Bakanlığı affetmedi! Kasım kampanyası reklamlarına ceza yağdı