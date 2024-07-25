Minibüste iki kadının 'para üstü' kavgası! "Öldürürüm seni"

25 Temmuz 2024 10:17 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:27

İstanbul'un Pendik İlçesi'nde minibüse binen bir kadın, başka bir yolcuya 15 lira uzatarak şoföre vermesini istedi. 50 lira verdiğini iddia eden kadın dakikalar sonra para üstünü istedi. Diğer yolcuya hırsız muamelesi yapan kadın minibüsü birbirine kattı.

KÜFÜR YAĞDIRDI

Minibüsteki diğer yolcular ve şoför 15 lira verdiğini söylese de kadın yolcu bu duruma inanmayarak kızıyla oturan yolcuya bağırıp parasının çaldığını iddia etti. Bunun üzerine iki kadın yolcu arasında kavga çıktı. Minibüs seyir halindeyken kavga etmeye devam eden iki kadın yolcu birbirlerine küfür yağdırarak tehdit etti.

Kızıyla oturan öndeki kadın yolcu şoföre 'karakola sürmezsen senden şikayetçi olurum' dedi. Minibüste yaşanılan olay ise kadın yolcunun kızı tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Para kavgası, şoförün 50 lira verdiğini söyleyerek başka yolcuyu hırsızlıkla suçlayan kadını minibüsten indirmesiyle sonlandı.