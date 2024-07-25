Minibüste iki kadının 'para üstü' kavgası! "Öldürürüm seni"
İstanbul Pendik'te minibüse binen kadın, başka bir yolcuya 15 lira vererek şoföre uzatmasını istedi. Daha sonrasında 50 lira verdiğini iddia eden kadın ortalığı birbirine kattı. Diğer yolcuya tehditler savuran kadının şaşkına çeviren anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul'un Pendik İlçesi'nde minibüse binen bir kadın, başka bir yolcuya 15 lira uzatarak şoföre vermesini istedi. 50 lira verdiğini iddia eden kadın dakikalar sonra para üstünü istedi. Diğer yolcuya hırsız muamelesi yapan kadın minibüsü birbirine kattı.
KÜFÜR YAĞDIRDI
Minibüsteki diğer yolcular ve şoför 15 lira verdiğini söylese de kadın yolcu bu duruma inanmayarak kızıyla oturan yolcuya bağırıp parasının çaldığını iddia etti. Bunun üzerine iki kadın yolcu arasında kavga çıktı. Minibüs seyir halindeyken kavga etmeye devam eden iki kadın yolcu birbirlerine küfür yağdırarak tehdit etti.
Kızıyla oturan öndeki kadın yolcu şoföre 'karakola sürmezsen senden şikayetçi olurum' dedi. Minibüste yaşanılan olay ise kadın yolcunun kızı tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Para kavgası, şoförün 50 lira verdiğini söyleyerek başka yolcuyu hırsızlıkla suçlayan kadını minibüsten indirmesiyle sonlandı.