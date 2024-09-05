Minibüsteki kadınların videolarını çekerken yakalandı! Sapığın telefonundan arşiv çıktı: "Dudaklarını bile çekmiş"

05 Eylül 2024 15:25 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:33

İstanbul'da bir minibüste yaşanan taciz olayı sosyal medyada gündem oldu. Genç kadının videosunu çeken İranlı sapığın telefonundan çıkanlar mide bulandırdı. Olayın sosyal medyada tepki çekmesinin ardından şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'da minibüse binen genç bir kadın İranlı bir sapığın tacizine uğradı. Genç kadının videosunu çeken sapık, başka bir kadın tarafından fark edildi.

Durumu öğrenince sinirden çılgına dönen kadın, minibüsteki yolcuların da müdahalesiyle telefona el koydu. Fotoğraf galerisine giren genç kadın gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Kendi videosunun yanında birçok kadın da video ve fotoğraflarını gören kadın o anları saniye saniye kaydetti.

"MİLLETİN DUDAĞINI ÇEKMİŞ,ORASINI BURASINI ÇEKMİŞ"

Söz konusu videoda genç kadın telefondaki iğrenç arşivi gösterirken "Bir abla fark edip söyledi, Allah razı olsun. Neler var ya neler! Herkesi çekmiş. Milletin dudağını çekmiş, orasını burasını çekmiş" dediği duyuluyor.

SAPIK GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada yayılan videodan sonra İran uyruklu sapık gözaltına alındı.