Minibüsün içini görenler şoka uğradı! Park halindeki araçta ölü halde bulundu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
12 Kasım 2024 18:30 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 18:32
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki bir minibüsten kötü kokuların gelmesi üzerine yapılan ihbar sonrası polisler inceleme yaptı. İnceleme üzerine bir kişinin cansız bedeni aracın içinde bulundu.
Kocaeli Gebze'de yaşanan olayda, park halindeki 54 AEK 440 plakalı minibüsten yayılan kötü kokular çevredekiler tarafından fark edilince durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
ARACIN İÇİNDE CANSIZ BEDEN BULUNDU!
İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Minibüsün içine giren ekipler, 55 yaşındaki Sebahattin Yılmaz’ın cansız bedenini buldu.
Yapılan incelemelerde, Yılmaz’ın vücudunda herhangi bir kesici veya delici alet yarasına rastlanmadığı belirtildi.
Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: tgrthaber.com