Minibüsün içini görenler şoka uğradı! Park halindeki araçta ölü halde bulundu

12 Kasım 2024 18:30 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 18:32

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki bir minibüsten kötü kokuların gelmesi üzerine yapılan ihbar sonrası polisler inceleme yaptı. İnceleme üzerine bir kişinin cansız bedeni aracın içinde bulundu.