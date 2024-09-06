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Minibüsün kontrolden çıkıp dereye uçtuğu an dehşete düşürdü!

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Eylül 2024 21:12 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 21:14

Bursa'da kontrolden çıkan araç dereye düştü. Metrelerce yüksekten araçla birlikte düşen yaralı sürücü nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı. Kazanın gerçekleştiği anlar başka bir aracın kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde feci kaza kamerada... Seyir halindeki minibüs kontrolden çıkarak Mandıras Deresine düştü. Bariyeri aşarak metrelerce yüksekten düşen minibüsün içindeki şoför nefes kesen operasyonla çıkarıldı.

 Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çataltepe Yolu üzerindeki kazada Yusuf A. idaresindeki minibüs  Mandıras Deresi’ne düştü. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere içerisinde yaralı halde bekleyen Yusuf A.’yı nefes kesen kurtarma operasyonuyla kurtardı.

Minibüsün kontrolden çıkıp dereye uçtuğu an dehşete düşürdü! - 1. Resim

Sağlık ekipleri yaralı Yusuf A.’ya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Öte yandan minibüsün dereye uçma anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Minibüsün kontrolden çıkıp dereye uçtuğu an dehşete düşürdü! - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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