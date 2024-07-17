Minik bebek bir anda kusmaya başladı, akciğer filmi korkunç gerçeği ortaya çıkardı!

17 Temmuz 2024 12:20 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 12:40

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Ankara'da bir annenin ihmali az kalsın kızının hayatına mâl oluyordu.

10 aylık kız bebek evde aniden kusmaya başlayınca annesi bebeğinin yakasındaki çengelli iğnenin olmadığını fark edip hemen hastaneye gitti.

Yapılan operasyonla bebeğin boğazına takılı olan çengelli iğne çıkarıldı.

Doç. Dr. Doğuş Çalışkan, bebeğin durumuna ilişkin değerlendirmede bulunarak, kendilerine 10 aylık kız bebeğin evde aniden kusmaya başladığının anlatıldığını söyledi.

Annenin bu esnada bebeğinin yakasına takılan duanın çengelli iğnesinin olmadığını fark ettiğini ve ailenin bunun üzerine hemen acil servise başvurduğunu belirten Çalışkan, "Bebeğimizin acil serviste çekilen akciğer grafisinde açık ağızlı bir çengelli iğnenin yemek borusunun en dar yeri olan üst kısmı tıkadığını gördük.

Bu da çocuğumuzun kusmasına, beslenememesine neden oluyordu. Hemen ameliyathaneye alarak anestezi altında yapılan endoskopi işlemiyle çengelli iğneyi çıkarttık." bilgisini paylaştı.

HAYATİ TEHLİKEYE NEDEN OLABİLİRDİ

Bu durumun anlatıldığı kadar basit bir işlem olmadığını, bebeğin yuttuğu çengelli iğnenin ucunun açık olmasının cerrahi olarak çıkarılmasını da zorlaştırdığını vurgulayan Çalışkan, "Bu işlem yapılırken yemek borusunda yırtık, kanama ve ciddi hayati tehlikeye neden olan durumlar söz konusu olabilirdi.

Ama işlemi başarıyla gerçekleştirdik, şu anda her şey yolunda, bebeğimiz beslenebiliyor." diye konuştu.

Doç. Dr. Çalışkan, bebeklere takılan nesnelerin yutulma riski taşıdığına dikkat çekerek, "Biz bebeğimize hızlıca müdahale ederek çengelli iğneyi çıkarabildik ama eğer soluk borusuna kaçsaydı çok ciddi hayati tehlikeye enden olan komplikasyonlar oluşabilirdi." dedi.



