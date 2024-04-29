Minik Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü: Devam eden soruşturmada yeni gelişme
İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur Gezer, kazı çalışmasının yapıldığı parkta su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti... Devam eden soruşturma kapsamında olayın olduğu bölgede; savcılık ve bilirkişi inceleme yaptı.
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir parkta geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda; İBB ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti.
ÇUKUR 1 METREDEN DERİN
Minik kızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi ve polis olay yerinde inceleme yaptı. İncelemede piknik alanı ile kazılan çukur arasındaki mesafe ölçümü yapılırken, kazılan çukurun 1 metre 35 santimetre derinliğinde olduğu belirlendi.
BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE SUNULACAK
Savcı, polis ekipleri ve 3 tane iş sağlığı güvenliği uzmanı ile yapılan inceleme yaklaşık bir saat sürdü. Hazırlanacak bilirkişi raporu, soruşturma dosyası kapsamında mahkemeye sunulacak.
Öte yandan, piknik yapan ailenin eşyalarının hala orada olduğu görüldü.