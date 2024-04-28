Minik Edanur'u öldüren korkunç ihmal! Bakan Tunç: Adli soruşturma başlatıldı

28 Nisan 2024 16:27 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 17:45

İstanbul Küçükçekmece’de bir parkın içinde bulunan su dolu çukura düşen 4 yaşındaki Edanur, hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası minik Edanur'un ölümünde ihmaller ortaya çıkmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"EVLADIMIZIN ÖLÜMÜ BİZLERİ DERİNDEN ÜZDÜ"

Sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahil Parkı içinde açıldığı tespit edilen ve içi su dolu olan çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur evladımızın ölümü bizleri derinden üzdü. Evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir"