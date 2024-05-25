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Minik Eftelya'nın kahreden ölümü: Cenazede gözyaşları sel oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 May 2024 14:26 - Güncelleme : 25 May 2024 14:37
Minik Eftelya&#039;nın kahreden ölümü: Cenazede gözyaşları sel oldu

Düzce’de nefes borusuna yemek kaçarak boğulan 8 yaşındaki Eftelya Kaymak, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce’de okulda yediği sandviçin yemek borusuna kaçması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eftelya Kaymak, bugün gerçekleştirlen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Düzce Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Düzce Milletvekili Talih Özcan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Düzce Müftüsü Osman Aydın’ın kıldırdığı cenaze namazında gözyaşları sel oldu.

Minik Eftelya'nın kahreden ölümü: Cenazede gözyaşları sel oldu. - 1. Resim

GÖZYAŞLARI İÇİN DEFNEDİLDİ

Türk bayrağı örtülen tabutun önünde kılınan cenaze namazının ardından Eftelya Kaymak'ın cansız bedeni şehir mezarlığında gözyaşları içerisinde defin edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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