Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Minik Hamza Berk'in feci ölümü! 9. kattan düştü

Minik Hamza Berk'in feci ölümü! 9. kattan düştü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Haziran 2024 11:36 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 11:43
Minik Hamza Berk&#039;in feci ölümü! 9. kattan düştü

Kayseri'de 7 yaşındaki Hamza Berk Y, 9 kattan beton zemine düştü. Hastane kaldırılan Hamza Berk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'nin Köşk Mahallesi'nde yaşayan anneannesini ziyarete giden 7 yaşındaki Hamza Berk Y., 9. kattaki evin salon penceresinden düştü.

Küçük çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minik Hamza Berk'in feci ölümü! 9. kattan düştü - 1. Resim

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KUTARILAMADI

Yaralanan Hamza Berk Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamza Berk Y, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...