Minik Hamza Berk'in feci ölümü! 9. kattan düştü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Haziran 2024 11:36 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 11:43
Kayseri'de 7 yaşındaki Hamza Berk Y, 9 kattan beton zemine düştü. Hastane kaldırılan Hamza Berk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kayseri'nin Köşk Mahallesi'nde yaşayan anneannesini ziyarete giden 7 yaşındaki Hamza Berk Y., 9. kattaki evin salon penceresinden düştü.
Küçük çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN KUTARILAMADI
Yaralanan Hamza Berk Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamza Berk Y, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı