Minik Mahir'den takdirlik hareket: İsrail malını geri verdi, esnafa sitem etti

19 Haziran 2024 13:59 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 14:04

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Mahir Aydemir isimli çocuk, marketten birkaç bir şey aldı. Aldığı ürünleri eve götüren Aydemir, annesinin bunların İsrail malı olduğunu söylemesi üzerine markete geri döndü.

"SEN İSRAİL MİSİN, O ZAMAN NİYE SATIYORSUN?"

Aldığı ürünleri iade etmek isteyen 5 yaşındaki Mahir, İsrail ürünleri sattığı için esnafa da, ‘’İsrail malını satıyorsun bana. İsrail malı niye satıyorsun söyle bana? Bak burada Türkiye yazıyor. Sen İsrail misin, o zaman niye satıyorsun?’ diyerek tepki gösterdi.

Market sahibinin o anları cep telefonu ile kaydetti. Mahir'in o anları sosyal medyada viral oldu.