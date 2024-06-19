Minik Mahir'den takdirlik hareket: İsrail malını geri verdi, esnafa sitem etti
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 13:59 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 14:04
Elazığ’da 5 yaşındaki bir çocuk, marketten aldığı yiyeceklerin İsrail malı olduğunu öğrenince iade etti. Çocuk ayrıca İsrail ürünlerini satan esnafa da demediğini bırakmadı.
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Mahir Aydemir isimli çocuk, marketten birkaç bir şey aldı. Aldığı ürünleri eve götüren Aydemir, annesinin bunların İsrail malı olduğunu söylemesi üzerine markete geri döndü.
"SEN İSRAİL MİSİN, O ZAMAN NİYE SATIYORSUN?"
Aldığı ürünleri iade etmek isteyen 5 yaşındaki Mahir, İsrail ürünleri sattığı için esnafa da, ‘’İsrail malını satıyorsun bana. İsrail malı niye satıyorsun söyle bana? Bak burada Türkiye yazıyor. Sen İsrail misin, o zaman niye satıyorsun?’ diyerek tepki gösterdi.
Market sahibinin o anları cep telefonu ile kaydetti. Mahir'in o anları sosyal medyada viral oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı