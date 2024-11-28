Minik Melike’nin ölümüyle ilgili kan donduran detaylar! Baba 6 yıl sonra korkunç cinayeti anlattı

28 Kasım 2024 15:55 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:00

İstanbul Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı'nda 6 yıl önce cesedi bulunan 5 yaşındaki Melike Eşiyok'un ölümüyle ilgili detaylar kan dondurdu. Baba ifadesinde bir dönem ilişki yaşadığı Zehra isimli kadının kendisini arayarak kızı Melike'nin fenalaştığını söylediğini, eve gittiğinde de kızının öldüğünü anlaması üzerine cesedini bez ve poşete sardıktan sonra birlikte baraja attıklarını itiraf etti. İşte kan donduran olayın detayları...

İstanbul Arnavutköy'de 6 yıl önce işlenen 5 yaşındaki Melike cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Babanın Melike'nin ölümüyle ilgili anlattıkları kan dondurdu. İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde 18 Nisan 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedini buldu. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 5 yaşındaki kız çocuğunun adli tıp kurumunda yapılan incelemesinde çocuğun nasıl öldüğü tespit edilemedi.

KORKUNÇ CİNAYETİ KARDEŞİ ORTAYA ÇIKARDI

Korkunç olayın ardından 6 yıl geçti ve cinayete kurban giden 5 yaşındaki Melike'nin ablası 12 yaşındaki Ecrin Eşiyok Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda rehber öğretmenine 22 Kasım 2024 giderek "Babam kardeşimi öldürüp poşete koydu onu da götürüp göle attı" dedi. Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre yapılan çalışmalar sonucunda baba Cahit Eşiyok Anne Meryem Ataman ve eski eş Zehra Ö. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlılar, Cinayet​ Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alınırken Melike'nin hangi tarihte öldürülüp göle atıldığına dair araştırmalar sürüyor. Anne ve babadan alınan kan örnekleri de Adli Tıp kurumunda inceleniyor.

ÖZ ANNESİ BİLE ÖLDÜĞÜNÜ AYLAR SONRA ÖĞRENMİŞ

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli baba Cahit Eşiyok, üvey anne Zehra Öztürker ve öz anne Meryem Ataman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin savcılık ifadelerinde suçu birbirine attıkları öğrenildi. Öz annenin ise kızının ölümünü aylar sonra öğrendiği ortaya çıktı.

CİNAYETLE İLGİLİ KAN DONDURAN DETAYLAR

Şüpheli baba ifadesinde; "Meryem Ataman ile 2008 yılında evlendiklerini, bu evlilikten Melike ile birlikte 3 çocuklarının olduğunu 2018 yılında boşandıklarını belirtti. Zehra ile ilişki yaşadığı ve birlikte yaşarken çocuklarına da onun baktığını söyledi. İfadesinin devamında ise 2018 yılı Nisan ayının ilk haftasında Zehra'nın kendisini arayarak kızı Melike'nin fenalaştığını söylediğini, eve gittiğinde kızının nefes almadığını, Zehra'nın kızını daha önce darp etmesi sebebiyle vücudunda ekimozlar olduğunu bu sebeple hastaneye götüremediğini ve resmi kurumlara haber veremediğini, kızının öldüğünü anlaması üzerine cesedini bez ve poşete sardıktan sonra birlikte giderek Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna barajına attıklarını beyan ettiği öğrenildi.