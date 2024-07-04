Minik Miraç'ın feci ölümü! Amcasının kamyonetinin altında kaldı

04 Temmuz 2024 09:58 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:59

Antalya'da faciadan dönüldü! Ölü ve yaralılar var... Feci kaza kamerada

Antalya'da faciadan dönüldü! Ölü ve yaralılar var... Feci kaza kamerada

Karaman'da yaşanan acı olayda; Y.D. idaresindeki hurda yüklü kamyonet geri manevra yaptığı esnada 3 yaşındaki Miraç Demiralay'ı altına aldı.

Kamyonetin arka tekerinin üzerinden geçtiği Miraç, ağır yaralandı. Durumu fark eden amca Y.D. hemen araçtan inerek yeğeninin yanına koştu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Başka bir araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 3 yaşındaki Miraç Demiralay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AMCA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından kamyonet olay yerinden kaldırılırken, sürücü polis merkezine götürüldü.