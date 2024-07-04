Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Minik Miraç'ın feci ölümü! Amcasının kamyonetinin altında kaldı

Minik Miraç'ın feci ölümü! Amcasının kamyonetinin altında kaldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
04 Temmuz 2024 09:58 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:59

Karaman'da yaşayan 3 yaşındaki Miraç, amcasının kullandığı kamyonetin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Karaman'da yaşanan acı olayda; Y.D. idaresindeki hurda yüklü kamyonet geri manevra yaptığı esnada 3 yaşındaki Miraç Demiralay'ı altına aldı.

Kamyonetin arka tekerinin üzerinden geçtiği Miraç, ağır yaralandı. Durumu fark eden amca Y.D. hemen araçtan inerek yeğeninin yanına koştu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Başka bir araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 3 yaşındaki Miraç Demiralay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minik Miraç'ın feci ölümü! Kamyonetin altında kaldı - 1. Resim

AMCA EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından kamyonet olay yerinden kaldırılırken, sürücü polis merkezine götürüldü.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...