Minik Rana köpek saldırısında ölmedi mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yanlış yönlendirenleri bir bir yalanlamaya devam ediyor.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Konya'da köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rana'nın hiçbir yerinde ısırık izi, kanama yok' iddiası doğru değildir.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

Otopsi raporuna göre, 7 Mart'ta köpek saldırısına uğrayan 2 yaşındaki Rana El Selci'nin vücudunda boyun ve omuz bölgesi ile çeşitli yerlerde köpek ısırığı tespit edilmiştir. Rana bebeğin ölüm nedenine ilişkin şu ana kadar herhangi başka bir bulguya rastlanılmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.