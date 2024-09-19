Minik Seyfican'ın feci ölümü! Servis minibüsünün altında ezildi

19 Eylül 2024 13:22 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 13:29

İstanbul Avcılar’da feci bir olay yaşandı. 4 yaşındaki Seyfican Taze, servis minibüsünün altında kaldı. Çocuğun hayatını kaybettiği öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.

İstanbul​ Avcılar​'da dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; halası ve kuzeniyle beraber dışarıya çıkan 4 yaşındaki Seyfican Taze, sokakta geri geri gelen servis minibüsünün altında kaldı.

Minibüsün tekerleğinin altında ezilen çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenilirken o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

SERVİS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Feci kaza​ sonrasında panikleyen kadının, çevredeki bir vatandaşın aracıyla yeğenini bir özel hastaneye götürürken kendi çocuğunu olay yerinde bıraktığı görüldü. Servis şoförü gözaltına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"BÖYLE BİR ACIYI ALLAH KİMSEYE GÖSTERMESİN"

Kazayı gören ve sokakta yaşayan Nurettin Karakoç şu ifadeleri kullandı:

"Burada devamlı yaşanan bir olay. Burada her hafta kaza var. Dünkü olay çok acı. Böyle bir acıyı Allah kimseye göstermesin, çok acı bir olay. Tedbirli olmak gerekiyor. Ayrıca burada arabaları çok süratli de kullanıyorlar. 120 ile 150 ile geçiyorlar. Millet bizim şoförlüğümüz iyi bir şey olmaz diyor ama dün gördük neler olabileceğini, 4 yaşında bir çocuk öldü burada. Allah ailesine sabır versin"