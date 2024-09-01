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Minik Sinan feci şekilde can verdi! Kanlı terlikleri yürek burktu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Eylül 2024 17:06 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 17:07

Gaziantep'te 9 yaşındaki Muhammed Sinan Genç, su tankerinin altında kalarak hayatını kaybetti. Küçük çocuktan geriye kalan kanlı terlikleri yürek burktu.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen olayda; M.Ç. yönetimindeki su tankeri, su dolum alanına geri geri manevra yaparken aracın arkasına tutunduğu öne sürülen 9 yaşındaki Muhammed Sinan Genç'i altına aldı.

Arka tekerin altında kalan küçük çocuğu görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammed Sinan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Minik Sinan feci şekilde can verdi! Kanlı terlikleri yürek burktu - 1. Resim

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyarak olay yerine gelen küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirirken geriye kalan kanlı terlikler ise yürek burktu. Küçük Muhammed'in cenazesi, olay yeri ve adli tıpta tamamlanan işlemlerin ardından yakınların teslim edildi.

Minik Sinan feci şekilde can verdi! Kanlı terlikleri yürek burktu - 2. Resim

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Cenaze, Yavuzeli ilçe mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Tanker sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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