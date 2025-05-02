Miras davası 15 yıl sonra sonuçlandı! 2. Abdülhamid'in mirasçıları Galatasaray Adası ve Kabataş Meydanı'nı İstiyor

2’nci Abdülhamid’in torunları mirastan pay alabilmek için dava açmıştı. Mahkeme 71 kişinin 2. Abdülhamid'in mirasçısı olduğuna karar verdi. Mirasçıların hak talep ettiği taşınmazlar arasında Galatasaray Adası, Veliefendi Çayırı, Kabataş Meydanı da var. Peki şimdi ne olacak? İşte tüm detaylar...

15 yıllık miras davası sonuçlandı. 2. Abdülhamid'in torunları Galatasaray Adası ve Veliefendi Çayırı'ndan hak talep edip veraset ilamı davası açtı. İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi, 15 yıllık hukuki sürecin ardından 71 kişinin 2. Abdülhamid'in mirasçısı olduğuna karar verdi. Mahkeme, gayrimenkullerin mirasçılara devrine hükmetmedi.

GALATASARAY ADASI VE KABATAŞ MEYDANI MİRAS LİSTESİNDE

Mirasçıların hak talep ettiği taşınmazlar arasında Galatasaray Adası, Dolmabahçe'de 30 dönüm bostan, Galata'da değirmen arsası, Kabataş Meydanı'ndan oluşan bir liste olduğu belirtiliyor. Ancak 1924 yılında çıkarılan, Hilafetin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye dışına Çıkarılmasına Dair yasa padişah mallarıyla ilgili talepte bulunulmasına engel teşkil ediyor. Karar veraset ilamını onasa da herhangi bir devir işlemi ile ilgili yetki içermiyor. Mirasçıların farklı hukuki yollara başvurmasının mümkün olduğu belirtiliyor.

"MAHKEME İTİLAF HAKKINDA KARAR VEREMEZ"

Mahkemenin verdiği kararı hukukçular da yorumladı. NTV'ye yer alan habere göre miras hukukçusu Avukat Dilek Yüksel, "Veraset ilamı davaları tespit davalarıdır. Eda davaları değildir. Yani taraflar arasındaki başka bir itilaf hakkında karar veremez" dedi. Mahkemenin yalnızca Abdülhamid'in mirasçılarını tespit edebileceğini söyleyen Yüksel, "Mahkeme Abdülhamid'ten kalan gayrimenkullerle ilgili miras konusu mallarla ilgili herhangi bir karar veremez." ifadelerini kullandı.

"ABDÜLHAMİD'İN TORUNLARI BU YASAYA GÖRE HAK TALEP EDEMEZ"

Hilafetin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye dışına Çıkarılmasına Dair yasayı anımsatan Yüksel, "Bu yasaya göre Osmanlı padişahının malları millete geçiyor. Yani Abdülhamid'in torunları bu yasaya göre hak talep edemez." diye konuştu.