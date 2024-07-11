Miras kavgası sokağa taştı! Ortalık kan gölüne döndü

11 Temmuz 2024 09:43 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:01

Mustafa Destici'den asgari ücret ve emekli maaşı teklifi! "21 bin 205 TL olmalı"

Mustafa Destici'den asgari ücret ve emekli maaşı teklifi! "21 bin 205 TL olmalı"

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki aile arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada, taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Ortalığın bir anda adeta savaş alanına döndüğü olayda, bıçaklar da çekilince olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MİRAS TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede gelen ekipler, kavga eden tarafları güçlükle ayırdı. Birçok kişinin gözaltına alındığı kavgada, yaralananlar ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.