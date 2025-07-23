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 | Efe Demir

Miras kavgasında kardeşini öldürmüştü! Bakın nasıl yakayı ele verdi

Yalova merkeze bağlı Esadiye köyünde miras kavgası nedeniyle kardeşini pompalı tüfekle öldüren Muhammet Z., jandarmanın operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 15:17

Esadiye köyünde dün sabah erken saatlerde Muhammet Zeytin (49), aralarında miras anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan kardeşi Hızır Zeytin'in (45) evinin önüne geldi.

Miras kavgasında kardeşini öldürmüştü! Bakın nasıl yakayı ele verdi

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Ağabey, burada evinden işe gitmek için çıkan kardeşine bindiği otomobilin içinde pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hızır Zeytin, olay yerinde hayatını kaybetti.

zanlısı ise bölgeden yaya olarak kaçtı. Cinayet mahalline gelen Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından Hızır Zeytin'in cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Miras kavgasında kardeşini öldürmüştü! Bakın nasıl yakayı ele verdi

16 SAAT SONUNDA YAKALANDI

Termal dronla yeri 16 saat sonra tespit edildi Yaşanan olay sonrasında ormanlık alana kaçan cinayet zanlısının peşine düşen jandarma ekipleri şüphelinin yerini termal kameralı dronla tespit etti. Tespit edilen noktaya JASAT istihbarat, 4 asayiş timi, 2 aşayiş komando timi ile operasyon gerçekleştirildi. Çevresi sarılan zanlı 16 saatlik arama sonrasında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde miras nedeniyle kardeşinden alacaklı olduğunu ve bu nedenle de cinayeti işlediğini itiraf etti.

Miras kavgasında kardeşini öldürmüştü! Bakın nasıl yakayı ele verdi

Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, ağabeyi tarafından öldürülen Hızır Zeytin Esadiye köyünde toprağa verildi.

Miras kavgasında kardeşini öldürmüştü! Bakın nasıl yakayı ele verdi

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ETİKETLER
#yalova
#jandarma
#cinayet
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#Termal Dron
#Gündem
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