Misafir diye eve aldığı kadın dehşeti yaşattı! Altınlarla ortadan kayboldu

18 Eylül 2024 12:04 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 12:04

Küçükçekmece'de Hayat Nasır evine misafir aldığı kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ölümden dönen Nasır, kanlar içinde yerde kalırken saldırgan da evdeki 50 bin TL değerinde altını alıp kayıplara karıştı.

İstanbul Küçükçekmece’de Hayat Nasır isimli kadın akşam eşini arayarak eski bir köylülerin geldiğini ve evlerinde kalacağını söyledi. Misafir kadın geceyi geçirip sabah saatlerinde Nasır'ı uyurken başından bıçakladı. 3 çocuk annesi kadın kanlar içinde yerde kaldı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ölümden dönen kadın yerdeyken saldırgan evde bulunan 50 bin TL değerinde altınları alıp kayıplara karıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından bıçakla yaralanan Hayat Nasır’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

EŞİ KONUŞTU

Olayı anlatan Hayat Nasır’ın eşi Muhammed Nasır, “Ben evde değildim, inşaatta çalışıyordum. Eşim bu kadının numarasından aradı, eski köylümüz geldi. Çok sıkıldım, bizde kalabilir mi? Diye sordu. Ben de bir şey olmaz dedim. Ben tanımıyorum. Sabah eşimi başından bıçaklayıp, 50 bin TL değerindeki altını alıp kaçtı” diye konuştu.