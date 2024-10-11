Misafirlikte birden çatıya çıktı, kiremitleri aşağı fırlattı

11 Ekim 2024 05:28 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 05:32

Kocaeli'de eşiyle tartışma yaşayan bir adam misafirlikte bulunduğu evde birden çatıya çıktı. Etrafa küfürler savurup kiremitleri aşağı atmaya başladı. Ekipler sakinleştirmek için mücadele etti.

Kocaeli​'nin Körfez ilçesinde bir kişi çatıya çıkarak gergin dakikalar yaşattı. Eşiyle kavga eden adam akrabasının evinde de tartışma​ çıkınca çatıya çıktı. Aşağıdaki kişilere küfürler yağdırıp kiremitleri fırlattı. K.M'yi sakinleştirebilmek için ekipler uzun uğraş verdi.

KÜFÜRLER SAVURDU, KİREMİTLERİ ATTI

Güney Mahallesi Engin Sokak'taki olayda K.M., eşi ile tartışıp akrabasının evine geldi. burada da tartışma çıkınca kendini kaybeden K.M 5 katlı binanın çatısına çıktı. Kendisini aşağı atmak istedi engel olmak isteyen akrabalarına tepki gösterdi.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler de K.M.'yi çatıdan inmesi için uzun süre dil döktü. K.M. inmeyi reddederek etrafa küfürler savurdu ve çatıdaki kiremitleri aşağıya attı. İtfaiye ekipleri de şahsın atlama ihtimaline karşı branda açtı. Polis ekipleri çatıya çıkarak uzun uğraşlar neticesinde şahsı ikna ederek aşağıya indirdi.

K.M. önce hastaneye, ardından ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.