Mısır Çarşısı'nda yangın: Çok sayıda dükkan kullanılamaz hale geldi!

30 Kasım 2024 19:30 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 19:43

Van'da Mısır Çarşısı'nda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Yangında 30 dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangın haberini alarak iş yerlerine gelen dükkan sahipleri, vatandaşların yardımı ile eşyalarını ve malzemelerini dışarı çıkarmaya çalıştı.

Van​'da Mısır Çarşısı'nda çıkan yangında 30 dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangın​, İpekyolu​ ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 200 dükkanın yer aldığı Mısır Çarşısı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber vermesiyle olay yerine giden ekipler, yangına müdahale etti. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 dükkan kül oldu.

Yangın haberini alarak iş yerlerine gelen dükkan sahipleri, vatandaşların yardımı ile eşyalarını ve malzemelerini dışarı çıkarmaya çalıştı. Mısır Çarşısı'nda yaklaşık 200 dükkanın yer aldığını belirten esnaflar, bu dükkanlardan yarısının aktif olduğunu söylediler.